В Киеве на Андреевском спуске собираются запретить продажу сувениров и картин

Киевская городская государственная администрация планирует запретить продавать сувениры и картины на столичном Андреевском спуске. Вместо этого торговцев хотят переместить на Пейзажную аллею и Аллею художников.

Соответствующим протоколом КГГА располагает Укринформ, который сообщает, что Подольская районная госадминистрация должна разработать план-схему размещения сувенирной и художественной продукции на новых локациях до 14 февраля.

Тем временем Шевченковской и Подольской РГА поручили принять действенные меры для ликвидации стихийной торговли сувенирами и картинами с Десятинной и Владимирской улиц Шевченковского района до 1 марта.

Им также сказали держать санитарно-техническое состояние этих улиц на постоянном контроле.

В то же время Подольской РГА поручили обеспечить перемещение участников выставки-ярмарки художественной и сувенирной продукции с Андреевского спуска на Пейзажную аллею и Аллею художников.

Ранее вторую очередь Пейзажной аллеи в Киеве открыли после реконструкции.