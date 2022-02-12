У Києві на Андріївському узвозі збираються заборонити продаж сувенірів та картин

Київська міська державна адміністрація планує заборонити продавати сувеніри та картини на столичному Андріївському узвозі. Натомість торговців хочуть перемістити на Пейзажну алею та Алею художників.

Відповідний протокол КМДА має в своєму розпорядженні Укрінформ, який повідомляє, що Подільська районна держадміністрація має розробити план-схему розміщення сувенірної та художньої продукції на нових локаціях до 14 лютого.

Тим часом Шевченківській та Подільській РДА доручили вжити дієвих заходів для ліквідації стихійної торгівлі сувенірами та картинами з Десятинної та Володимирської вулиць Шевченківського району до 1 березня.

Їм також сказали утримувати санітарно-технічний стан цих вулиць на постійному контролі.

Водночас Подільській РДА доручили забезпечити переміщення учасників виставки-ярмарку художньої та сувенірної продукції з Андріївського узвозу на Пейзажну алею та Алею художників.

Раніше другу чергу Пейзажної алеї у Києві відкрили після реконструкції.