Во вторник, 15 февраля, в Москве прошли первые переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они произошли фоне продолжающейся российской эскалации возле украинских границ.

О чем говорили немецкий канцлер с главой Кремля, и какие аспекты затронули Шольц с Путиным – читайте в материале Фактов ICTV.

Об итогах переговоров

Германия. Шольц оценил переговоры с президентом РФ как “интенсивные и доверительные”. Он заявил, что сторонам удалось коснуться каждой из ключевых тем. Также немецкий канцлер отметил, что ему, как и другим представителям Европейского Союза, кажется “невообразимой” война в Европе. Олаф Шольц назвал своей и Путина обязанностью воспрепятствовать военной эскалации.

Россия. Владимир Путин сказал, что его первые переговоры с Олафом Шольцем проходили в деловой атмосфере. Он оценил их как “предметные и обстоятельные”. Он согласился с заявлением немецкого коллеги о том, что им удалось обсудить все ключевые вопросы.

О войне

Германия. Одной из основных тем стала необходимость деэскалации вокруг Украины.

Немецкий канцлер подчеркнул, что война не должна начаться.

– Для нашего поколения война в Европе невообразима. Нужно сделать, чтобы это оставалось так и в будущем, – подчеркнул он.

Шольц напомнил, что дипломатические возможности урегулирования конфликта России с Украиной “пока не исчерпаны”. Он заявил, что нельзя “заходить в тупик, который обернется бедой для всех”.

Россия. Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что хотел бы решить все вопросы мирным дипломатическим путем, но не “ценой” интересов России.

– Хотим ли мы войны в Европе? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности для всех, включая нашу страну. Предметного, конструктивного ответа на наши предложения мы не получили, – заявил Путин.

Об отводе войск

Германия. Канцлер назвал заявление Минобороны РФ о якобы отводе некоторых подразделений войск России к местам дислокации “хорошим знаком”, и выразил надежду, что “эта тенденция продолжится”.

Россия. Президент РФ заявил, что Москва будет действовать “по плану”, который складывается, исходя из “обстановки на местах”.

– Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться по вопросам, которые нами были поставлены, дипломатическим путем, – утверждает Путин.

О возобновлении работы ТКГ

Германия. Олаф Шольц подчеркнул, что возобновление работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины является важным.

Россия. Канцлер Германии добавил, что российский президент также придерживается мнения о том, что Нормандский формат является самым важным для урегулирования на Донбассе.

О возможности “признания” Россией “ЛДНР”

Германия. Шольц считает, что такой шаг Кремля означал бы политическую катастрофу, а также – стал был нарушением Москвой Минских соглашений. Он подчеркнул, что все стороны должны придерживаться этих договоренностей, и вносить свой вклад в их реализацию.

Россия. Путин не дал прямого ответа о том, принял ли он соответствующее решение. Однако подчеркнул, что планирует исходить, прежде всего, из еще “не реализованных возможностей Минских соглашений”.

О Северном потоке-2

Германия. Канцлер ФРГ ушел от ответа, когда журналисты спросили его о возможном введении санкций против Северного потока-2 из-за российской эскалации.

Россия. Путин заявил, что Северный поток-2 готов к эксплуатации, но остается вопрос с тем, каким будет решение немецкого регулятора.

О российских “гарантиях безопасности”

Германия. У Запада и Москвы есть разногласия по “гарантиям безопасности”, и именно поэтому важно продолжать дипломатический диалог по этим решениям.

Россия. Путин утверждает, что Кремль выдвинул свои “предложения по безопасности” якобы потому, что “не хочет войны”. Он добавил, что РФ будет стремиться к тому, чтобы достичь договоренностей дипломатическим путем. Он также назвал “вопросы”, по которым необходимо достичь консенсуса.

– Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов. Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе, но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение, – заявил глава Кремля.

О вступлении Украины в НАТО

Германия. Вопрос об украинском членстве в Североатлантическом альянсе на повестке дня пока не стоит, и в целом на сегодняшний день вопрос расширения для НАТО неактуален. По мнению Шольца, момент решения по этому вопросу вряд ли наступит до конца его каденции. Он уточнил, что и Путина это вряд ли коснется, ведь он у власти “долго, но не вечно”.

Россия. По словам президента РФ, для него неважно, вступит Украина в НАТО завтра, или послезавтра, так как это “ничего не меняет в исторической перспективе”. Он заявил, что хочет, чтобы Украине запретили вступление в Альянс “вот прямо сейчас, в ближайшее время, мирными средствами в ходе переговоров”.

Он выразил опасение, что переговорный процесс может быть “необоснованно затянут”, и сказал, что Москва не допустит этого, как и “ухудшения своего положения”.