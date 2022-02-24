Сотрудник украинской военной разведки Пилигрим дал советы, как лучше выбрать путь жителям Киева в случае новой волны российской агрессии против Украины.

В интервью военный эксперт заявил, что боевые действия могут разворачиваться очень активно, поэтому покидать город следует как можно скорее.

Эксперт советует в случае боевых действий в столице двигаться на юго-запад, в противоположном от границы направлении. Ориентиром для этого может служить город Фастов, находящийся между Одесской и Житомирской трассами.

– Если кто-то остался на Левом берегу (Киева. – Ред.) — нужно двигаться на Правый. Например, была разъединена семья по разные стороны берегов, тогда не надо ждать, пока кто-то с Левого берега приедет. Как бы вам этого ни хотелось, не надо ждать своих близких. Вы должны двигаться, а они должны двигаться самостоятельно, – предупредил тренер украинских спецназовцев.

По его словам, если люди начнут перебираться на Левый берег, чтобы забрать своих родственников, то велика вероятность, что все там застрянут, так и оставшись в городе, где происходят боевые действия.

Пилигрим рекомендует отдалиться на расстояние 30-40 км от границ города, чтобы выйти из зоны потенциальных боевых действий. Лучше выбирать какие-нибудь места у водоемов, чтобы были постоянные запасы воды.

Если вы идете пешком, следует двигаться вдоль основных магистралей, а сворачивать нужно только тогда, когда на пути есть потенциальные угрозы.

Эксперт посоветовал приобрести бумажную карту на случай, если в городе будет отключена связь и вы не сможете воспользоваться электронной картой региона. Или же стоит скачать офлайн-варианты этих карт в свой девайс.

Украинский ветеран боевых действий подчеркивает, что в случае чрезвычайной ситуации надо покидать город в течение трех часов.

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