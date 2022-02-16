Кальюлайд закликала не забувати, що Україна не “на порозі війни”, а воює вже 8-й рік

Світ не повинен забувати, що Україна та Росія не перебувають “на порозі можливої ​​війни”, а воюють уже восьмий рік. Про це заявила експрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд у рамках Ради Ялтинської європейської стратегії (YES) у Дніпрі 16 лютого.

– Весь світ говорить про потенційний початок війни, але це не так. Наразі йде восьмий рік війни. І це ще одна причина, чому ми стоїмо тут зараз: щоб нагадати світові про це, – наголосила вона.

Кальюлайд заявила, що Естонія досі сподівається, що Росія піде на деескалацію, і така можливість ще існує.

– Тільки Росія може сприяти цьому, бо більше ніхто не ескалував ситуацію. Це має бути їхнє рішення. Ми продовжуватимемо свою дипломатичну роботу і завжди стоятимемо за право України обирати партнерів вільно. Я сподіваюся, у цій ситуації знайдеться мирне рішення, яке базуватиметься на міжнародному законодавстві. Інакше буде дуже багато сумних сімей не лише в Україні, а й у Росії, – повідомила експрезидентка Естонії.

Вона додала, що у разі війни міжнародна безпека “здригнеться, а можливо – і зруйнується”.