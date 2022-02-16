Россия не начала отвод войск после своего заявления – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина пока что не видит отвода российских войск – только слышит заявления об этом из РФ.

– Честно говоря, мы реагируем на ту ситуацию, которую имеем, и мы пока не видим ни одного отвода. Мы только слышим (такие заявления. – Ред.), – сказал Зеленский в комментарии ВВС.

Он уточнил, что Украина сохраняет спокойствие на фоне заявлений о “разных угрозах”, так как граждане страны помнят, что все это началось не вчера.

– Это происходит уже много лет, – сказал он.

Президент также добавил, что когда произойдет деэскалация, ее смогут увидеть все люди, а не только военные и разведка.

16 февраля президент Зеленский находится с рабочей поездкой в Ровенской области. Он наблюдает за тактическими учениями украинских военных.

Напомним, 15 февраля российское Минобороны заявило, что Россия завершила военные учения и начала отвод войск.

Однако в НАТО и США пока не видят отвод войск РФ от украинских границ. В настоящее время там находится около 150 тыс. российских военных.