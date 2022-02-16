Росія не почала відведення військ після своєї заяви – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна поки що не бачить відведення російських військ – лише чує заяви про це із РФ.

– Чесно кажучи, ми реагуємо на ту ситуацію, яку маємо, і ми поки що не бачимо жодного відводу. Ми лише чуємо (такі заяви. – Ред.), – сказав Зеленський у коментарі ВВС.

Він уточнив, що Україна зберігає спокій на тлі заяв про “різні загрози”, оскільки громадяни країни пам’ятають, що все це почалося не вчора.

– Це триває вже багато років, – сказав він.

Президент також додав, що коли відбудеться деескалація, її зможуть побачити всі люди, а не лише військові та розвідка.

16 лютого президент Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині. Він спостерігає за тактичними навчаннями українських військових.

Нагадаємо, 15 лютого російське Міноборони заявило, що Росія завершила військові навчання та почала відведення військ.

Однак у НАТО та США поки що не бачать відведення військ РФ від українських кордонів. Нині там перебуває близько 150 тис. російських військових.