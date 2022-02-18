Не “украинский кризис”, а российский: Бербок в Мюнхене призвала изменить формулировку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 призвала уточнить формулировку и называть кризис на границе российским, а не украинским.

Она также подчеркнула, что поведение России ставит под вопрос архитектуру безопасности всей Европы.

– Мы говорим о человеческой безопасности, о том, смогут ли люди и их дети жить безопасно в центре Европы. Сегодня мы должны быть очень точны насчет новой войны, которая разворачивается… Это не “украинский кризис”, мы должны быть очень осторожны в своих формулировках. Мы должны говорить “российский кризис”, – уточнила Бербок.

Министр констатировала, что ситуация на Донбассе в последние двое суток резко ухудшилась, произошли сотни случаев нарушения перемирия с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Анналена Бербок подтвердила, что Берлин рассматривает все варианты санкционной реакции в случае, если Россия вновь нападет на Украину, в том числе – отмену запуска Северного потока-2.