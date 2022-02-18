Украина – среди топ-тем: Ишингер на открытии Мюнхенской конференции

В пятницу, 18 февраля, стартовала Мюнхенская конференция, среди основных тем которой – эскалация РФ на украинской госгранице. Об этом во время своей речи на открытии заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

– Я очень рад участию украинских гостей, президента Зеленского. Мне очень жаль, что российское правительство решило использовать НАТО для оправдания своей позиции, – заявил он.

Ишингер добавил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время посещения Москвы заявил, что это долг Германии – работать над тем, чтобы предотвратить войну.

– Давайте возьмемся за работу, – призвал он.

Глава добавил, что “все мнения” могут и должны быть представлены на Мюнхенской конференции.