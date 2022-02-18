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Не “українська криза”, а російська: Бербок у Мюнхені закликала змінити формулювання

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Не “українська криза”, а російська: Бербок у Мюнхені закликала змінити формулювання

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки-2022 закликала уточнити формулювання та називати кризу на кордоні російською, а не українською.

Вона також наголосила, що поведінка Росії ставить під питання архітектуру безпеки усієї Європи.

– Ми говоримо про людську безпеку, про те, чи зможуть люди та їхні діти жити безпечно у центрі Європи. Сьогодні ми маємо бути дуже точними щодо нової війни, яка розгортається… Це не “українська криза”, ми маємо бути дуже обережними у своїх формулюваннях. Ми маємо говорити “російська криза”, – зауважила Бербок.

Міністр констатувала, що ситуація на Донбасі за останні дві доби різко погіршилася, відбулося сотні випадків порушення перемир’я з використанням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Анналена Бербок підтвердила, що Берлін розглядає всі варіанти санкційної реакції у разі, якщо Росія знову нападе на Україну, зокрема – скасування запуску Північного потоку-2.

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Фото: Getty Images

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