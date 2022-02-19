Кто-то врет: Зеленский начал выступление на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности-2022.

– Украина хочет мира, Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а РФ – что не хочет нападать. Кто-то из нас врет, – сказал президент.

Он сообщил, что несколько дней назад был на линии разграничения “между миром и войной”, где с одной стороны детский сад – а с другой снаряд, который в него попал.

– С одной стороны школа – а с другой снаряд, что влетел в школьный двор, а рядом – тридцать детей, которые идут не в НАТО, а на уроки в школу, – заявил Зеленский.

По его словам, даже дети понимают, что обстрелы ведутся не со стороны Киева.

– Неужели мир забыл свои ошибки ХХ-го столетия. К чему привело умиротворение агрессора? – подчеркнул глава Украины.

Президент заявил, что в ХХІ-ом веке в Европе вновь идет война и снова умирают люди, но длится она дольше, чем Вторая мировая. По его словам, мир подошел к крупнейшему кризису по безопасности со времен Холодной войны.