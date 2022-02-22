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Факты / Происшествия

Мариуполь – это Украина, Россия – агрессор: в Украине прошли акции протеста

Анастасия Гевко редактор ленты
Маріуполь за Україну

В прифронтовом Мариуполе, а также – в Киеве прошли акции протеста на фоне признания президентом соседней Российской Федерации Владимиром Путиным так называемых ЛНР и ДНР “независимыми государствами” в рамках всей Донецкой и Луганской областей.

Так, в Мариуполе выразили несогласие с Путиным. Участники вышли на улицы с плакатами под лозунгом “Мариуполь – это Украина” и “Россия – страна-агрессор”.

Фото и видео протестующие публикуют на своих страницах в соцсетях.

 

 

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Допис, поширений Ruslan Shapolai (@rus_shapolai)

 

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Допис, поширений Popov Alex (@alex_popov1977)

Тем временем в Киеве активисты по той же причине, что и жители Мариуполя, собрались под посольством РФ. Акция называется Империя зла должна умереть, протестующие принесли под здание кресты. 

По данным СМИ, на плакатах протестующих были надписи: Россия – оккупант, Путин – х*йло, За Украину – все, за Путина – не чокаясь, We choose Europe, not russiа.

 

Фото: Максим Бородин

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