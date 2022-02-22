Маріуполь – це Україна, Росія – агресор: в Україні відбулися акції протесту

У прифронтовому Маріуполі, а також у Києві пройшли акції протесту на тлі визнання президентом сусідньої Російської Федерації Володимиром Путіним так званих ЛНР та ДНР “незалежними державами” в рамках усієї Донецької та Луганської областей.

Так, у Маріуполі висловили незгоду з Путіним. Учасники вийшли на вулиці з плакатами під гаслом “Маріуполь – це Україна” та “Росія – країна-агресор”.

Фото та відео протестувальники публікують на своїх сторінках у соцмережах.

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Тим часом у Києві активісти зібралися під посольством РФ. Акція називається Імперія зла має померти, протестуючі принесли під будівлю хрести.

За даними ЗМІ, на плакатах протестувальників були написи: Росія – окупант, Путін – х*йло, За Україну – усі, за Путіна – не чокаючись, We choose Europe, not russia.