Премьер-министр Британии Борис Джонсон в среду, 23 февраля, предупредил, что Британия готова наказать Путина ужесточением санкций в случае эскалации ситуации.

– В случае дальнейшей эскалации ситуации более жесткие санкции готовы наказать президента Путина за его деструктивный курс действий, – говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Он уточнил, что благодарен сектору финансовых услуг Британии за усилия, которые они прилагают для обеспечения того, чтобы санкции, введенные против России, были надежными и эффективными.

Тем временем министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что обсудила с генсекретарем США Энтони Блинкеном единый ответ на российскую агрессию против Украины.