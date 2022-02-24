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Факты / Мир

Британия готова наказать Путина ужесточением санкций в случае эскалации

Анастасия Гевко редактор ленты
Британия готова наказать Путина ужесточением санкций в случае эскалации

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в среду, 23 февраля, предупредил, что Британия готова наказать Путина ужесточением санкций в случае эскалации ситуации.

– В случае дальнейшей эскалации ситуации более жесткие санкции готовы наказать президента Путина за его деструктивный курс действий, – говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Он уточнил, что благодарен сектору финансовых услуг Британии за усилия, которые они прилагают для обеспечения того, чтобы санкции, введенные против России, были надежными и эффективными.

Тем временем министр иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что обсудила с генсекретарем США Энтони Блинкеном единый ответ на российскую агрессию против Украины.

– Мы договорились, что санкции будут ужесточены, если будет эскалация со стороны России, – отметила она у себя в соцсетях.

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