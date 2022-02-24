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Британія готова покарати Путіна посиленням санкцій у разі ескалації

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Британія готова покарати Путіна посиленням санкцій у разі ескалації

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у середу, 23 лютого, попередив, що Британія готова покарати Путіна посиленням санкцій у разі ескалації ситуації.

– У разі подальшої ескалації ситуації жорсткіші санкції готові покарати президента Путіна за його деструктивний курс дій, – йдеться у заяві Джонсона, опублікованій на його сторінках у соцмережах.

Він уточнив, що вдячний сектору фінансових послуг Британії за зусилля, які вони докладають для забезпечення того, щоб санкції проти Росії були надійними та ефективними.

Тим часом, міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що обговорила з генсекретарем США Ентоні Блінкеном єдину відповідь на російську агресію проти України.

– Ми домовилися, що санкції будуть жорсткішими, якщо буде ескалація з боку Росії, – зазначила вона у себе в соцмережах.

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