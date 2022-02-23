Минцифры сообщило, что на Украину началась массовая DDoS-атака

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на Украину началась новая массовая DDoS-атака. Об этом он написал у себя в соцсетях.

– Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам Верховной Рады (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки, – сообщил Федоров.

Отдельно он уточнил, что портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно.