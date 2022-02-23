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Факти / Україна

Мінцифри повідомило, що на Україну розпочалася масова DDoS-атака

Анастасія Гевко редакторка стрічки
хакери

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що на Україну розпочалася нова масова DDoS-атака. Про це він написав у себе в соцмережах.

– Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Є відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми з доступом до вебсайтів Верховної Ради (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитків від атаки, – повідомив Федоров.

Окремо він уточнив, що портал та мобільний додаток Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.

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Фото: Depositphotos

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