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Факты / Украина

МВД ввело дополнительные ограничения для приграничных районов

Татьяна Забожко редактор ленты
МВД ввело дополнительные ограничения для приграничных районов

В районах, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

Об этом 23 февраля сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

На этих территориях будет ограничено:

  • пребывание в ночное время;
  • выход любых плавсредств из пунктов базирования;
  • движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Также режимные меры введены в отношении:

  • пребывания иностранцев в пограничной полосе,
  • использования радиостанций,
  • полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов,
  • видео -, кино -, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины,
  • передвижения по берегу или по льду пограничных водоемов.

Кроме того, 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение.

Поскольку решение должна утвердить Верховная Рада Украины, 23 февраля Алексей Данилов выступит с докладом в парламенте.

Источник: МВД

Фото: МВД

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