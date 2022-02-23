В районах, граничащих с Российской Федерацией, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.
Об этом 23 февраля сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
На этих территориях будет ограничено:
- пребывание в ночное время;
- выход любых плавсредств из пунктов базирования;
- движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.
Также режимные меры введены в отношении:
- пребывания иностранцев в пограничной полосе,
- использования радиостанций,
- полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов,
- видео -, кино -, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины,
- передвижения по берегу или по льду пограничных водоемов.
Кроме того, 23 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение.
Поскольку решение должна утвердить Верховная Рада Украины, 23 февраля Алексей Данилов выступит с докладом в парламенте.