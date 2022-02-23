У районах, які межують з Російською Федерацією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя, вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це 23 лютого повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

На цих територіях буде обмежено:

перебування в нічний час;

вихід будь-яких плавзасобів із пунктів базування;

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи введені щодо:

перебування іноземців у прикордонній смузі,

використання радіостанцій,

польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів,

відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України,

пересування берегом чи по льоду прикордонних водойм.

Крім того, 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан.

Оскільки рішення ще повинна затвердити Верховна Рада України, 23 лютого Олексій Данілов виступить із доповіддю в парламенті.