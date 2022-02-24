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Факты / Украина

Нападение России для Украины не было неожиданным – военный эксперт

Татьяна Забожко редактор ленты
Ігор Жданов

Украинская разведка доложила президенту Владимиру Зеленскому и Вооруженным силам Украины о подготовке нападения Россией после 22.00 23 февраля.

Об этом в эфире Фактов ICTV сообщил военный эксперт Олег Жданов.

– Наша разведка доложила президенту и войскам, что Россия готовит нападение с 04.00. Поэтому мы были готовы, для нас это не неожиданность, – заметил Олег Жданов.

По его словам, два взрыва, которые прогремели в Борисполе, – это был ответ ПВО по летательным аппаратам.

– Скорее всего, это были беспилотники, которые пролетали вокруг Борисполя, – добавил военный эксперт.

Олег Жданов заверил, что Украина готова к ответу.

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