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Факти / Україна

Напад Росії для України не був несподіваним – військовий експерт

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Ігор Жданов

Українська розвідка доповіла президенту Володимиру Зеленському та Збройним силам України про підготовку нападу Росією після 22.00 23 лютого.

Про це в ефірі Фактів ICTV повідомив військовий експерт Олег Жданов.

– Наша розвідка доповіла президенту і військам, що Росія готує напад із 04.00. Тому ми були готові, для нас це не несподіванка, – зауважив Олег Жданов.

За його словами, два вибухи, які пролунали в Борисполі, – це була відповідь ППО по літальних апаратах.

– Скоріше за все, це були безпілотники, які пролітали навколо Борисполя, – додав військовий експерт.

Олег Жданов запевнив, що Україна готова до відповіді.

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