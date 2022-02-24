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Факты / Украина

Подразделение теробороны на Сумщине отбило атаку РФ

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Подразделение теробороны на Сумщине отбило атаку РФ

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр у Facebook.

— Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага – одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это невосполнимые потери противника. Каждый минус врага – наш плюс, – написала она.

Напомним, что утром 24 февраля войска РФ вторглись на территорию Украины. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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