Подразделение теробороны на Сумщине отбило атаку РФ

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр у Facebook.

— Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага – одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это невосполнимые потери противника. Каждый минус врага – наш плюс, – написала она.

Напомним, что утром 24 февраля войска РФ вторглись на территорию Украины. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

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