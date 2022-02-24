Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ

У Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
– Противник відступив! Противник боїться! Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога, – одна бутилка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника. Гуртуймося! Кожний мінус ворога – наш плюс, – написала вона.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого війська РФ вторглися на територію України. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.