Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ

У Сумській області підрозділ територіальної оборони завдав ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

– Противник відступив! Противник боїться! Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога, – одна бутилка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника. Гуртуймося! Кожний мінус ворога – наш плюс, – написала вона.