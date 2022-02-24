В Украине полиция просит граждан сообщать о подозрительных людях на улицах. В частности, особое внимание следует обращать на людей с элементами красного цвета на одежде.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

— В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и публичный порядок, — отметили в МВД.

Правоохранители призывают людей уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102.

Кроме того, всем гражданским лицам не стоит выходить на улицу в форменной или тактической одежде.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отбивая атаки российской армии по всей территории государства. Украинским военным нужна поддержка граждан.

Также он отметил, что уже начата выдача оружия всем гражданам, желающим защищать суверенитет Украины.