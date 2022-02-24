В Україні поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях. Зокрема, особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

– У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок, – зазначили у МВС.

Правоохоронці закликають людей приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Крім того, усім цивільним громадянам не варто виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Збройні сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки російської армії по всій території держави. Українським військовим потрібна підтримка громадян.

Також він наголосив, що вже розпочато видачу зброї всім громадянам, які бажають захищати суверенітет України.