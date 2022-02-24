Враг понес серьезные потери, их будет еще больше – Зеленский

Президент Владимир Зеленский вышел на брифинг и обратился к украинцам. Он сообщил, что Вооруженные силы ведут тяжелые бои, враг уже понес серьезные потери.

– Вооруженные силы Украины ведут действительно тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе, в других регионах на востоке, на севере и юге. Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю. Армия и национальная солидарность – это наша главная опора украинской государственности. Но я считаю, что она не единственная. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем, кто в состоянии защищать наш суверенитет, — заявил он.

Владимир Зеленский призвал каждого гражданина, который имеет боевой опыт, присоединиться к обороне Украины, и прибыть в соответствующие центры комплектации. Кроме того, президент добавил, что Министерство внутренних дел привлекает к защите государства ветеранов.

Также президент призвал украинцев сдавать кровь для раненых украинских военных. Кроме того, он отметил важность работы украинских предприятий, доступность товаров и услуг.

В частности, он заявил, что у Национального банка и банковских систем есть весь необходимый ресурс, чтобы обеспечивать финансовые потребности государства, все для защиты государства, все для защиты интересов граждан Украины.