Ворог зазнав серйозних втрат, їх буде ще більше – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вийшов на брифінг і звернувся до українців. Він повідомив, що Збройні сили ведуть важкі бої, ворог вже зазнав серйозних втрат.

– Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на сході, на півночі та півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Армія і національна солідарність – це наша головна опора української державності. Але, я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім спроможним захищати наш суверенітет, – заявив він.

Володимир Зеленський закликав кожного громадянина, який має бойовий досвід, приєднатися до оборони України, прибувши до відповідних центрів комплектації. Крім того, президент додав, що Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів.

Також президент закликав українців здавати кров для поранених українських військових. Крім того, він наголосив на важливості роботи українських підприємств, доступності товарів та послуг.

Зокрема, він наголосив, що Національний банк та банківські системи мають весь необхідний ресурс, щоб забезпечувати фінансові потреби держави, все для захисту держави, все для захисту інтересів громадян України.