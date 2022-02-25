В Киеве в районе Оболони были уничтожены российские диверсанты, которые, переодевшись в форму украинских военных, прорывались в центр столицы.

Соответствующую информацию и видео обнародовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, ранее сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что вражеские диверсанты, переодевшись в форму украинских военнослужащих, двигались в направлении центра Киева. Но их удалось обезвредить.

– Диверсанты, заехавшие на ранее захваченных машинах ВСУ и переодетые в форму украинских военных, расстреляны и обезврежены! – написал Антон Геращенко.

На обнародованном им видео сообщается, что диверсанты РФ были ликвидированы на Оболони.

Сегодня в Генштабе ВСУ также информировали, что в Киеве в районе Оболонь работает вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), идет бой.

Граждан призывали сообщать о передвижении техники, изготовлять коктейли Молотова для обезвреживания врага. Кроме того, украинцев призывали быть осторожными.