У Києві в районі Оболонь були знищені російські диверсанти, які, переодягнувшись у форму українських військових, проривалися в центр столиці.

Відповідну інформацію та відео оприлюднив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Так, раніше сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти захопили два автомобілі Збройних сил України. Зазначалося, що ворожі диверсанти, переодягнувшись у форму українських військовослужбовців, рухалися в напрямку центру Києва. Але їх вдалося знешкодити.

– Диверсанти, які заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ і переодягнені у форму українських військових, розстріляні та знешкоджені! – написав Антон Геращенко.

На оприлюдненому ним відео повідомляється, що диверсантів РФ ліквідували на Оболоні.

Сьогодні в Генштабі ЗСУ також інформували, що в Києві в районі Оболонь працює ворожа диверсійно-розвідувальна група (ДРГ), триває бій.

Громадян закликали повідомляти про пересування техніки, виготовляти коктейлі Молотова для знешкодження ворога. Крім того, українців закликали бути обережними.