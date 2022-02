Вторжение России в Украину – нападение на статут ООН и каждую страну-члена – США

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Совет безопасности организации проголосует за резолюцию по привлечению РФ к ответственности за нападение на Украину.

– Нападение России на Украину – это нападение на Устав ООН и каждое государство-члена ООН. Завтра Совет безопасности проголосует за резолюцию по привлечению России к ответственности. Мы просим каждое государство-члена ООН стать одним из спонсоров этой акции в трудный час для Украины, – отметила она у себя в Twitter.

Russia’s attack on Ukraine is an attack on the @UN Charter and every UN Member State. Tomorrow, the Security Council will vote on a resolution to hold Russia accountable. We are asking every UN Member State to co-sponsor this action in Ukraine’s hour of need. https://t.co/bjxvz7l9VM

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) February 25, 2022