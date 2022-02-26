На левом берегу Киева ДРГ противника предпринимает попытки высадки и постоянно работает.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

— Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, которые соединяют левый и правый берег и будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега, — отметили в МВД.

В МВД просят граждан оставаться в безопасных местах и не делать попыток пересечь Днепр в направлении правого берега.

Кроме того, Киевский метрополитен полностью перешел в режим укрытия. Транспортные перевозки больше не происходят. Городские власти призывают граждан оставаться в укрытии, или дома.

Все станции метро кроме наземных (Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская и Лесная) являются укрытиями.

Ночью и утром 26 февраля в Киеве и окрестностях продолжались интенсивные бои. Украинским военным удалось отбить Киевскую ГЭС. Также оккупанты атаковали ТЭЦ-6 в районе столичной Троещины, однако сейчас она работает в штатном режиме.

Фото: ГСЧС