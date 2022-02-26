На лівому березі Києва ДРГ противника робить спроби висадки та постійно працює.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

– Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об’єднують лівий та правий берег та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега, – зазначили у МВС.

У МВС просять громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути Дніпро в напрямку правого берега.

Крім того, Київський метрополітен повністю перейшов у режим укриття. Транспортні перевезення більше не відбуваються. Міська влада закликає громадян залишатися в укритті, або вдома.

Усі станції метро крім наземних (Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова) є укриттями.

Вночі та зранку 26 лютого у Києві та околицях тривали інтенсивні бої. Українським військовим вдалося відбити Київську ГЕС. Також окупанти атакували ТЕЦ-6 у районі столичної Троєщини, однак зараз вона працює у штатному режимі.

Фото: ДСНС