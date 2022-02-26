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Факты / Украина

Украинские войска отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гэс

Украинские военные после длительных ночных боев отбили Киевскую ГЭС. Станция полностью под контролем Украины и работает в штатном режиме.

Напомним, что Киевская ГЭС — мощная гидроэлектростанция, производящая энергию для огромного количества населения и предприятий.

Расположена всего в нескольких километрах от столицы, она является первой ступенькой Днепровского каскада гидроэлектростанций.  Киевская ГЭС построена неподалеку от города Вышгород.

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Прогноз эксперта

Дамба Киевского моря внесена в список самых опасных объектов на планете, утверждает катастрофолог Василий Кредо в интервью одному из украинских изданий.

По его словам, если плотину прорвет, конец света обеспечен: 20-метровое цунами, захлестнув столицу, ринется вниз по Днепру, сметая все на своем пути, в том числе Запорожскую атомную. Будет уничтожено 27 городов, погибнут 15 млн человек.

Источник: Минэнергетики

Фото: Pixabay

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