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Факты / Украина

Шесть важных решений Кабмина: Шмыгаль обратился к украинцам

Наташа Тарчевська редактор ленты
Шесть важных решений Кабмина: Шмыгаль обратился к украинцам

Вечером 26 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к украинскому народу и заверил, что за убийство украинских детей враг обязательно будет наказан.

Защита Украины

По словам главы правительства, РФ не может понять, что сопротивление военному вторжению оказывают не только ВСУ, но и все украинцы, организованные в отряды терробороны, и волонтерские объединения.

– Уже более двух суток наши войска уничтожают оккупантов на суше, в море, в небе. Тысячи русских военных убиты, сотни захвачены в плен, тысячи ранены. На всех участках фронта наша армия держит оборону. Враг ожидал легкой прогулки, а вместо этого получил настоящий ад, – заявил премьер.

Денис Шмыгаль в очередной раз заверил, что украинские власти остаются в Киеве и продолжают работать ради общей победы над агрессором.

Решение правительства

26 февраля состоялось внеочередное заседание правительства, на котором был принят ряд важных решений.

Были поддержаны следующие постановления:

  1. Обеспечение стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения.
  2. Государственное агентство резерва должно обеспечить достаточный для нужд военных запас дизельного топлива.
  3. Передача конфискованного по решению суда и Государственной таможенной службой имущества на нужды ВСУ.
  4. Координация получения гуманитарной помощи и последующей доставки ее украинцам.
  5. Особенности выплат и доставки пенсий, денежных пособий на период военного положения.
  6. Временное закрытие пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Кроме того, Денис Шмыгаль обратился к мировым государствам и призвал выразить поддержку Украине в войне с агрессором.

– Дайте Украине оружие для защиты. Помогите нам с техникой. Изолируйте Россию на всех площадках, где это возможно. А мы продолжим в это время защищать свою страну.

Глава правительства поблагодарил за обеспечение ВСУ и украинских медиков правительства Польши, Латвии, Чехии, Нидерландов, США, Великобритании и других стран.

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