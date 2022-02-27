Шість важливих рішень Кабміну: Шмигаль звернувся до українців

Ввечері 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українського народу і запевнив, що за вбивство українських дітей ворог обов’язково буде покараний.

Захист України

За словами очільника уряду, РФ не може зрозуміти, що опір військовому вторгненню чинять не лише ЗСУ, а й усі українці, організовані у загони тероборони та волонтерські об’єднання.

– Вже більше двох діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових убиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло, – заявив прем’єр.

Денис Шмигаль вкотре запевнив, що українська влада залишається у Києві та продовжує працювати заради спільної перемоги над агресором.

Рішення уряду

26 лютого відбулося позачергове засідання уряду, на якому було ухвалено низку важливих рішень.

Було підтримано такі постанови:

Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану. Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального. Передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби ЗСУ. Координація отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців. Особливості виплат й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану. Тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.

Окрім цього Денис Шмигаль звернувся до світових держав і закликав висловити підтримку України у війні з агресором.

– Дайте Україні зброю для захисту. Допоможіть нам із технікою. Ізолюйте Росію на всіх майданчиках, де це можливо. А ми продовжимо в цей час захищати свою країну.

Очільник уряду подякував за забезпечення ЗСУ та українських медиків урядам Польщі, Латвії, Чехії, Нідерландів, США, Великої Британії та інших країн.