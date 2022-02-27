Шість важливих рішень Кабміну: Шмигаль звернувся до українців

Ввечері 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українського народу і запевнив, що за вбивство українських дітей ворог обов’язково буде покараний.
Захист України
За словами очільника уряду, РФ не може зрозуміти, що опір військовому вторгненню чинять не лише ЗСУ, а й усі українці, організовані у загони тероборони та волонтерські об’єднання.
– Вже більше двох діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових убиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло, – заявив прем’єр.
Денис Шмигаль вкотре запевнив, що українська влада залишається у Києві та продовжує працювати заради спільної перемоги над агресором.
Рішення уряду
26 лютого відбулося позачергове засідання уряду, на якому було ухвалено низку важливих рішень.
Було підтримано такі постанови:
- Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану.
- Державне агентство резерву має забезпечити достатній для потреб військових запас дизельного пального.
- Передачу конфіскованого за рішенням суду та Державною митною службою майна на потреби ЗСУ.
- Координація отримання гуманітарної допомоги та подальшої доставки її до українців.
- Особливості виплат й доставки пенсій, грошових допомог на період воєнного стану.
- Тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.
Окрім цього Денис Шмигаль звернувся до світових держав і закликав висловити підтримку України у війні з агресором.
– Дайте Україні зброю для захисту. Допоможіть нам із технікою. Ізолюйте Росію на всіх майданчиках, де це можливо. А ми продовжимо в цей час захищати свою країну.
Очільник уряду подякував за забезпечення ЗСУ та українських медиків урядам Польщі, Латвії, Чехії, Нідерландів, США, Великої Британії та інших країн.