Вторжение в Украину: МИД призвал Россию к мирному урегулированию

Министерство иностранных дел призвало Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины и начать диалог о мирном урегулировании.

– Это поможет сохранить человеческие жизни и предотвратить катастрофу, которую Европа не видела со времен Второй мировой войны, – отметили в министерстве.

МИД подчеркнул, что вооруженные силы Российской Федерации продолжают масштабную наступательную операцию на территории Украины “для уничтожения Украинского государства, свержения украинской власти и установления оккупационного контроля”.

Отмечается, что РФ атакует Украину:

со стороны российской территории,

Черного и Азовского морей,

временно оккупированных Крыма и Донбасса,

с территории Беларуси.

Войска РФ используют боевую авиацию, баллистические ракеты, артиллерию, танки, бронетранспортеры, наземные войска и другие силы и средства.

– Российские подразделения наносят ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве, Харькове, Одессе, Чернигове, Ивано-Франковске, Львове и других украинских городах. Кремль начал масштабную военную операцию по захвату украинской столицы, – сказано в заявлении.

Подчеркивается, что в центре Европы погибают и получают ранения мирные люди, многие из которых – дети.

– Россия совершает грубые нарушения правил ведения войны и других норм международного права в Украине. В связи с многочисленными военными преступлениями и нарушением Римского устава со стороны РФ, МИД Украины вместе с Офисом Генерального прокурора Украины осуществляет сбор материалов для передачи в Международный уголовный суд, чтобы привлечь российское руководство к строжайшей ответственности, – говорится в сообщении.

Также российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и не разрешают провести ротацию сотрудников атомной электростанции, как это предусмотрено международными правилами технической безопасности.

Сообщается о фиксации превышения контрольных уровней радиации вследствие нарушения верхнего слоя почвы из-за движения большого количества российской военной техники и поднятия в атмосферу загрязненной радиоактивной пыли. Украинская сторона уже предупредила МАГАТЭ, что действия России могут привести к масштабной экологической катастрофе в Европе.

– Украинская армия и все другие силы национальной обороны дают достойный отпор нападению РФ, силы врага несут потери, мы удерживаем стратегические позиции, – подчеркивают в МИД.

Там поблагодарили США, Канаду, ЕС и других международных партнеров за введение новых экономических санкций против России, однако отметили, что эти меры пока недостаточны, чтобы остановить российскую войну против Украины.

– Мы призываем некоторые европейские страны не руководствоваться узкими политическими интересами, когда речь идет о защите безопасности не только украинских граждан, но и всех граждан Европы. На кону стоит дальнейшая судьба международной архитектуры безопасности и глобального мироустройства, основанного на уважении Устава ООН и основополагающих норм международного права. Россия должна быть немедленно отключена от платежной системы SWIFT. Действовать нужно сейчас и без промедления, – призывает Украина.

Также Киев обратился к партнерам с просьбой о предоставлении дополнительного вооружения, чтобы усилить оборонные возможности Украины.

Активно привлекается финансовая и гуманитарная поддержка Украины и украинских граждан.