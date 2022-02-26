Вторгнення в Україну: МЗС закликало Росію до мирного врегулювання

Міністерство закордонних справ закликало Росію припинити збройну агресію проти України та розпочати діалог про мирне врегулювання.

– Це допоможе зберегти людські життя та запобігти катастрофі, яку Європа не бачила з часів Другої світової війни, – зазначили у міністерстві.

МЗС наголосило, що збройні сили Російської Федерації продовжують масштабну наступальну операцію на території України “для знищення Української держави, повалення української влади та встановлення окупаційного контролю”.

Зазначається, що РФ атакує Україну:

з боку російської території,

Чорного та Азовського морів,

тимчасово окупованих Криму та Донбасу,

з території Білорусі.

Війська РФ використовують бойову авіацію, балістичні ракети, артилерію, танки, бронетранспортери, наземні війська та інші сили та засоби.

– Російські підрозділи завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Києві, Харкові, Одесі, Чернігові, Івано-Франківську, Львові та інших українських містах. Кремль розпочав масштабну військову операцію із захоплення української столиці, – сказано у заяві.

Наголошується, що в центрі Європи гинуть і зазнають поранень мирні люди, багато з яких – діти.

– Росія грубо порушує правила ведення війни та інші норми міжнародного права в Україні. У зв’язку з численними військовими злочинами та порушенням Римського статуту з боку РФ, МЗС України разом з Офісом Генерального прокурора України здійснює збір матеріалів для передачі до Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути російське керівництво до найсуворішої відповідальності, – йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС та не дозволяють провести ротацію працівників атомної електростанції, як це передбачено міжнародними правилами технічної безпеки.

Повідомляється про фіксацію перевищення контрольних рівнів радіації внаслідок порушення верхнього шару ґрунту через рух великої кількості російської військової техніки та підняття в атмосферу забрудненого радіоактивного пилу. Українська сторона вже попередила МАГАТЕ, що дії Росії можуть призвести до масштабної екологічної катастрофи у Європі.

– Українська армія та всі інші сили національної оборони дають гідну відсіч нападу РФ, сили ворога зазнають втрат, ми утримуємо стратегічні позиції, – наголошують у МЗС.

Там подякували США, Канаді, ЄС та іншим міжнародним партнерам за введення нових економічних санкцій проти Росії, однак зазначили, що ці заходи поки що недостатні, щоб зупинити російську війну проти України.

– Ми закликаємо деякі європейські країни не керуватися вузькими політичними інтересами, коли йдеться про захист безпеки не лише українських громадян, а й усіх громадян Європи. На кону стоїть подальша доля міжнародної архітектури безпеки та глобального світоустрою, що ґрунтується на повазі Статуту ООН та основоположних норм міжнародного права. Росія має бути негайно відключена від платіжної системи SWIFT. Діяти треба зараз і негайно, – закликає Україна.

Також Київ звернувся до партнерів із проханням щодо надання додаткового озброєння, щоб посилити оборонні можливості України.

Активно залучається фінансова та гуманітарна підтримка України та українських громадян.