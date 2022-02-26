В Черниговской области в районе Городни после обеда ВСУ нанесли ракетный удар по колонне противника.

Об этом сообщило Оперативное командование Север.

— В результате огневого поражения подразделения армии РФ понесли потери. Уничтожено около 20 единиц техники, большие потери личного состава, много раненых, — отметили в объединении.

В то же время враг в Чернигове применяет Град, в областной больнице выбиты окна.

По словам очевидца Александра Гашпара, в областной больнице в хирургическом корпусе, старой котельной и в пищеблоке повылетали окна, которые были в деревянных рамах. Металлопластиковые выстояли.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус призвал все население Чернигова, которое не принимает участия в отрядах ТрО и обороне города, спрятаться в укрытие, а при невозможности — находиться дома.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ по состоянию на 26 февраля уничтожили более 3 000 российских оккупантов.

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Источник: Оперативное командование Север, Суспільне.Чернівгів