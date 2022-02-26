В городе Ахтырка Сумской области российско-оккупационные войска попали в воинскую часть.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Началась стрельба и в Сумах на Белопольском пути.

Местные корреспонденты со ссылкой на советника главы Сумской военной администрации Алену Бояринову сообщают, что в Ахтырскую районную больницу привезли четырех военных с ожогами.

Ранены также двое иностранных журналистов.

О начале обстрелов в Ахтырке военная администрация сообщила в 12.58. Всем приказали немедленно перейти в укрытия.

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Источник: Сумская областная военная администрация