Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Втрати серед росіян та техніки: на Чернігівщині ЗСУ відповіли окупанту ракетою

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Втрати серед росіян та техніки: на Чернігівщині ЗСУ відповіли окупанту ракетою

У Чернігівській області в районі Городні пообіді ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.

Про це повідомило Оперативне командування Північ.

– В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ зазнали втрат. Знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених, – зазначили в об’єднанні.

Водночас ворог у Чернігові застосовує Град, в обласній лікарні вибито вікна.

За словами очевидця Олександра Гашпара, в обласній лікарні у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев’яних рамах. Металопластикові вистояли.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус закликав усе населення Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ станом на 26 лютого знищили понад 3 000 російських окупантів.

Читайте
Окупанти поцілили ракетою у військову частину в Охтирці

Джерело: Оперативне командування Північ , Суспільне.Чернігів

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка