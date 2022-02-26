У Чернігівській області в районі Городні пообіді ЗСУ нанесли ракетний удар по колоні противника.

Про це повідомило Оперативне командування Північ.

– В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ зазнали втрат. Знищено близько 20 одиниць техніки, великі втрати особового складу, багато поранених, – зазначили в об’єднанні.

Водночас ворог у Чернігові застосовує Град, в обласній лікарні вибито вікна.

За словами очевидця Олександра Гашпара, в обласній лікарні у хірургічному корпусі, старій котельні та в харчоблоці повилітали вікна, які були в дерев’яних рамах. Металопластикові вистояли.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус закликав усе населення Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста, сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, ЗСУ станом на 26 лютого знищили понад 3 000 російських окупантів.

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Джерело: Оперативне командування Північ , Суспільне.Чернігів