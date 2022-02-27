В результате обстрелов города Ахтырка (Сумская область) российскими оккупационными войсками погибли уже шесть человек, более 50 получили ранения.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности, в больнице скончалась 7-летняя девочка, пострадавшая при обстреле детского сада.

– В течение дня происходили обстрелы. Ранены 55 человек. 6 – погибшие. После обстрела садика в больнице было двое тяжелых деток. Одна девочка умерла, 7 лет, другой ребенок сейчас в тяжелом состоянии, – рассказал Живицкий.

По его словам, местная ТЭЦ уже возобновила работу после бомбардировок войск РФ, однако несколько домов остаются отключенными от теплоснабжения. В некоторых местах разрушены газопроводы, однако утечка газа прекращена.

В Ахтырке сейчас есть вода и электроснабжение, налаживается ситуация с обеспечением продуктами питания.

В то же время город нуждается в топливе для коммунальных авто (в бензине и газе).

Офис генпрокурора Украины уже открыл уголовное производство по факту гибели 7-летней девочки Алисы в Ахтырке.

– 25 февраля 2022 года она была тяжело ранена при обстреле детского сада из тяжелой артиллерии. Ребенок скончался в больнице. Искренне сочувствуем родным девочки. Виновные будут наказаны! – подчеркнули в ведомстве.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

25 февраля сообщалось, что российские оккупанты подвергли массированному обстрелу из Ураганов город Ахтырка Сумской области. Снаряды попали в укрытие и детский сад, в результате чего погибли и получили тяжелые ранения мирные жители, среди которых дети.