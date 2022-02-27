Унаслідок обстрілів міста Охтирка (Сумська область) російськими окупаційними військами загинули вже шестеро людей, понад 50 отримали поранення.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, в лікарні померла 7-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу дитячого садка.

– Протягом дня відбувалися обстріли. Поранено 55 людей. 6 – загиблі. Після обстрілу садочку у лікарні було двоє тяжких діток. Одна дівчинка померла, 7 років, інша дитина наразі у тяжкому стані, – розповів Живицький.

За його словами, місцева ТЕЦ уже відновила роботу після бомбардувань військ РФ, проте кілька будинків залишаються відключеними від теплопостачання. У деяких місцях зруйновано газогони, проте витік газу припинено.

В Охтирці зараз є вода і електропостачання, налагоджується ситуація із забезпеченням продуктами харчування.

Водночас місто потребує пального для комунальних авто (бензину і газу).

Офіс генпрокурора України вже відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі 7-річної дівчинки Аліси в Охтирці.

– 25 лютого 2022 року її було важко поранено під час обстрілу дитячого садочка з важкої артилерії. Дитина померла в лікарні. Щиро співчуваємо рідним дівчинки. Винні будуть покарані! – наголосили у відомстві.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

25 лютого повідомлялося, що російські окупанти піддали масованому обстрілу з Ураганів місто Охтирка Сумської області. Снаряди влучили в укриття і дитячий садок, унаслідок чого загинули та отримали важкі поранення мирні жителі, серед яких діти.