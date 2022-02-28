Из-за боев с войсками РФ загорелся музей под Киевом, уничтожены работы Марии Приймаченко – исследовательница

На севере Киевской области в поселке городского типа Иванкове в результате боев с российско-оккупационными войсками загорелся историко-краеведческий музей.

В нем хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила собирательница украинской старины и искусства, исследовательница и блоггерша Устина Стефанчук.

– В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко, – сообщила она, указывая, что винит в произошедшем россиян.

Отметим, что Мария Приймаченко – самобытная украинская художница, которая создала свой собственный художественный стиль, ставший одной из визитных карточек Украины.