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Факты / Украина

Из-за боев с войсками РФ загорелся музей под Киевом, уничтожены работы Марии Приймаченко – исследовательница

Анастасия Гевко редактор ленты
Из-за боев с войсками РФ загорелся музей под Киевом, уничтожены работы Марии Приймаченко – исследовательница

На севере Киевской области в поселке городского типа Иванкове в результате боев с российско-оккупационными войсками загорелся историко-краеведческий музей.

В нем хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила собирательница украинской старины и искусства, исследовательница и блоггерша Устина Стефанчук.

– В городке Иванков сгорел историко-краеведческий музей. Уничтожены уникальные произведения Марии Приймаченко, – сообщила она, указывая, что винит в произошедшем россиян.

Отметим, что Мария Приймаченко – самобытная украинская художница, которая создала свой собственный художественный стиль, ставший одной из визитных карточек Украины.

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