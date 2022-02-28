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Факти / Україна

Через бої з військами РФ спалахнув музей під Києвом, знищені роботи Марії Приймаченко – дослідниця

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Через бої з військами РФ спалахнув музей під Києвом, знищені роботи Марії Приймаченко – дослідниця

На півночі Київської області у селищі міського типу Іванкове внаслідок боїв із російсько-окупаційними військами загорівся історико-краєзнавчий музей.

У ньому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця та блогерка Устина Стефанчук.

– У містечку Іванків згорів історико-краєзнавчий музей. Знищено унікальні твори Марії Приймаченко, – повідомила вона, вказуючи, що звинувачує у тому, що сталося, росіян.

Зазначимо, що Марія Приймаченко – самобутня українська художниця, яка створила свій власний художній стиль, який став однією з візитівок України.

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