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Факты / Украина

Корпорация Meta заблокировала аккаунт Шария в Facebook

Людмила Богданова редактор ленты
Анатолій Шарій

27 февраля корпорация Meta заблокировала на территории Украины Facebook-аккаунт пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

— Спасибо корпорации Meta за поддержку Украины в защите информационной безопасности и совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов!

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против Шария. Также были утверждены санкции против его супруги, тещи и основанного им издания Шарий. Нет.

В феврале прошлого года Служба безопасности сообщила пропагандисту о подозрении в государственной измене, позже его объявили в розыск.

Фото: Анатолий Шарий

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