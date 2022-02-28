Корпорация Meta заблокировала аккаунт Шария в Facebook

27 февраля корпорация Meta заблокировала на территории Украины Facebook-аккаунт пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

— Спасибо корпорации Meta за поддержку Украины в защите информационной безопасности и совместной борьбе с дезинформацией и распространением фейков и вражеских нарративов!

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против Шария. Также были утверждены санкции против его супруги, тещи и основанного им издания Шарий. Нет.

В феврале прошлого года Служба безопасности сообщила пропагандисту о подозрении в государственной измене, позже его объявили в розыск.

Фото: Анатолий Шарий