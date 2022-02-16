Сайт, жена и теща: Зеленский расширил персональные санкции против Шария

Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о расширении санкций против блоггера Анатолия Шария.

Также санкции были уточнены и в отношении жены, Ольги Шарий, тещи Аллы Бондаренко и ООО Информационное агентство Шарий.Нет.

Официально санкции против Анатолия Шария (согласно распоряжению №375/2021) президент утвердил в августе прошлого года. Этому предшествовало соответствующее решение СНБО.

Кроме этого, пророссийского блоггера “в изгнании” Анатолия Шария подозревают в преступлениях, подрывающих нацбезопасность Украины.

Речь идет о разжигании национальной вражды и ненависти, а также государственной измене. Год назад СБУ объявила блоггера в розыск.