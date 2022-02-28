Корпорація Meta заблокувала акаунт Шарія у Facebook

27 лютого корпорація Meta заблокувала на території України Facebook-акаунт проросійського пропагандиста Анатолія Шарія. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

– Дякуємо корпорації Meta за підтримку України в захисті інформаційної безпеки та в спільній боротьбі з дезінформацією і поширенням фейків і ворожих наративів!

16 лютого президент України Володимир Зеленський розширив санкції проти Шарія. Також було затверджено санкції проти його дружини, тещі та заснованого ним видання Шарій.Нет.

У лютому минулого року Служба безпеки повідомила пропагандисту про підозру у державній зраді, пізніше його оголосили в розшук.

Фото: Анатолій Шарій