Переговоры тяжелые: Подоляк оценил результаты встречи с делегацией из РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил как “тяжелые” переговоры с делегацией из Российской Федерации на украинско-белорусской границе по поводу нового витка агрессии Кремля против Украины.

– Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы, – написал советник ОП на своей странице в Twitter.

Напомним, по словам Подоляка, на прошедших переговорах стороны “определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения”.

Он добавил, что делегации из Украины и РФ едут в свои столицы для консультаций.