Турция предупредила о закрытии Черного моря для военных кораблей

Турция сообщила другим странам, что временно не будет пропускать военные корабли через Черное море.

Об этом местному агентству Анадолу рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

– Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы, – сказал он.

По словам министра, Турция продолжит исполнять положения Конвенции Монтре.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара планирует использовать положения Конвенции Монтре для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военных действий России в Украине.

Конвенция Монтре в 1936 году помогла восстановить суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. С ее помощью торговые суда любых стран сохраняют право свободного прохождения через проливы как в мирное, так и в военное время.

В то же время в мирное время эта конвенция позволяет свободно проходить по проливам любым военным кораблям, принадлежащим черноморским государствам.

Однако в отношении военных кораблей нечерноморских государств применяются ограничения по тоннажу, классу и времени пребывания в Черном море.

При этом при участии Турции в войне или в том случае, если Турция посчитает, что ей грозит война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.