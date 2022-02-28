Генсек ООН призвал Россию прекратить боевые действия в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на экстренном заседании Генассамблеи организации 28 февраля призвал РФ прекратить боевые действия в Украине.

– Боевые действия в Украине должны прекратиться. Они бушуют в воздухе, на суше и на море. Они должны прекратиться сейчас. Российские ракеты и бомбардировщики день и ночь обстреливают украинские города. Перед лицом продолжающихся атак 3 миллиона жителей Киева вынуждены искать убежища в своих домах, импровизированных бомбоубежищах и городских метро, – заявил Генсек ООН.

Он уточнил, что хотя российские удары, как сообщается, направлены “на украинские военные объекты”, есть достоверные сведения о том, что получили серьезные повреждения жилые дома, важнейшие объекты гражданской инфраструктуры и другие невоенные цели.

– Этот нарастающий ущерб, который приводит к гибели гражданских лиц, включая детей, абсолютно неприемлем. Достаточно. Солдаты должны отойти в свои казармы, а лидеры должны двигаться к миру, – сказал Гутерриш.

Ранее Совет Безопасности ООН запросил проведение чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН из-за нового военного вторжения России в Украину.